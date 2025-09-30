Trump | Hamas pagherà all' inferno se rifiuta piano di pace a Gaza
Quantico, 30 set. (askanews) - Il presidente statunitense Donald Trump ha avvertito che Hamas subirà "conseguenze gravi" se non accetterà il piano di pace per Gaza che prevede il disarmo totale del movimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"
Palestina,Trump:Londra ricompensa Hamas
Israele invade Gaza City: via all'assalto finale con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»
