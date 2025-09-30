Trump | Hamas ha tre o quattro giorni per accettare il cessate il fuoco
Washington, 30 set. (askanews) - Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che concederà ad Hamas "tre o quattro giorni" per rispondere alla sua proposta di cessate il fuoco a Gaza, che prevede il disarmo totale del movimento palestinese e la sua esclusione da futuri ruoli di governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: trump - hamas
Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"
Palestina,Trump:Londra ricompensa Hamas
Israele invade Gaza City: via all'assalto finale con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»
MEDIO ORIENTE | Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di intervenire al Pentagono, ha detto che non c'è molto margine per negoziare con Hamas e che i palestinesi hanno "tre o quattro giorni" per accettare il suo piano di pace per Gaza. Hamas fa s - X Vai su X
Potrebbero passare diversi giorni prima che #Hamas dia una risposta sul piano #Trump - facebook.com Vai su Facebook
Trump: Hamas ha tre o quattro giorni per accettare il cessate il fuoco - Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che concederà ad Hamas "tre o quattro giorni" per rispondere alla sua proposta di cessate il fuoco a Gaza, che ... Scrive libero.it
Trump: 'Hamas ha 3-4 giorni per accettare il piano'. I palestinesi: 'Vicini al sì' - 'Potrebbe esserci un accordo dopo 3mila anni ma non avrò il Nobel per la pace'. Segnala ansa.it