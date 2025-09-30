Trump | Hamas ha 2-3 giorni per rispondere al nostro piano L’Anp è pronta a collaborare Tajani | faremo la nostra parte

“ Hamas ha tre o quattro giorni ” per rispondere alla proposta Usa per mettere fine alla guerra a Gaza. Lo detto esplicitamente Donald Trump parlando con i giornalisti prima di salire sul Marine One in direzione Quantico, Virginia. “Circa tre o quattro giorni. Vedremo come andrà”, aggiunge. “Tutti i Paesi arabi hanno aderito. Tutti i Paesi musulmani hanno aderito. Anche Israele ha aderito. Stiamo solo aspettando Hamas, e Hamas o lo farà o non lo farà, e se non lo farà, sarà una fine molto triste”. Trump: Hamas ha 2-3 giorni per rispondere. Stando a quanto riporta Cbs News, Hamas e le altre fazioni palestinesi starebbero valutando positivamente il piano di cessate il fuoco presentato dalla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

