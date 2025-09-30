trump ha costretto il mondo arabo a farsi garante della sicurezza di israele

Donald Trump ha aperto una pagina nuova in Medio Oriente. La forza del piano di pace su Gaza, come è stato chiarito dalle parole del presidente degli Stati Uniti, che ha ringraziato uno per uno tutti i leader arabi, è stata la sua capacità di portare tutto il mondo arabo a farsi carico in prima persona, anche dal punto di vista militare, del disarmo di Hamas, della sua espulsione da Gaza e del controllo della Striscia sotto il governo di un Board of Peace, composto da personalità internazionali e palestinesi (tra questi pensiamo vi sarà Mohammed Dahlan, odiato da Abu Mazen, ma sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti), presieduto dallo stesso Trump e coadiuvato da Tony Blair. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

