Trump ha costretto il mondo arabo a farsi garante della sicurezza di Israele
Donald Trump ha aperto una pagina nuova in Medio Oriente. La forza del piano di pace su Gaza, come è stato chiarito dalle parole del presidente degli Stati Uniti, che ha ringraziato uno per uno tutti i leader arabi, è stata la sua capacità di portare tutto il mondo arabo a farsi carico in prima persona, anche dal punto di vista militare, del disarmo di Hamas, della sua espulsione da Gaza e del controllo della Striscia sotto il governo di un Board of Peace, composto da personalità internazionali e palestinesi (tra questi pensiamo vi sarà Mohammed Dahlan, odiato da Abu Mazen, ma sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti), presieduto dallo stesso Trump e coadiuvato da Tony Blair. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: trump - costretto
George Clooney ha costretto Jack Black a sciogliere i Tenacious D dopo la frase su Trump?
Assemblea Onu a New York, Trump arriva al Palazzo di vetro con Melania e la scala mobile si blocca, costretto a salire a piedi – VIDEO
Jimmy Kimmel torna in onda (ma alcune reti non lo trasmettono): “Trump ha fatto del suo meglio per cancellarmi, ma alla fine ha costretto milioni di persone a guardare lo show”
Trump ha costretto anche Israele a pagare i danni alla famiglia della guardia di sicurezza qatariota uccisa durante il recente attacco israeliano a Doha. Intanto una delegazione qatariota é appena arrivata alla Casa Bianca per i negoziati sul piano di pace. - X Vai su X
4 di sera. . Benedetto Della Vedova: "Senza il sostegno di #Trump, #Netanyahu sarebbe costretto a fermarsi" Ci state seguendo? #4disera in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com Vai su Facebook
Il piano Trump per Gaza: «Salvacondotto a Hamas. Governeremo io e Blair» - «L’organismo di transizione guidato dal presidente e dall’ex premier britannico». Si legge su editorialedomani.it
Cosa prevede il piano di Trump per Gaza: la road map per la pace e il futuro della Striscia - La governance sarà affidata a un’amministrazione temporanea presieduta dal presidente Usa e da Tony Blair. Riporta editorialedomani.it