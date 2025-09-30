Trump ed Hegseth il discorso ai generali Usa | Il nostro compito è prepararci alla guerra e vincerla Basta con la decadenza woke

Il presidente Usa e il segretario alla Guerra tengono l'atteso discorso davanti a centinaia di generali americani convocati in Virginia. «Siamo diventati "il dipartimento woke". Ma ora non faremo più la guerra ai nostri guerrieri». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump ed Hegseth, il discorso ai generali Usa: «Il nostro compito è prepararci alla guerra, e vincerla. Basta con la decadenza woke»

