Trump ed Hegseth il discorso ai generali | Il nostro compito è prepararci alla guerra basta decadenza woke

Il presidente Usa e il segretario alla Guerra tengono l'atteso discorso davanti a centinaia di generali americani convocati in Virginia. «Siamo diventati "il dipartimento woke". Ma ora non faremo più la guerra ai nostri guerrieri». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump ed Hegseth, il discorso ai generali: «Il nostro compito è prepararci alla guerra, basta decadenza woke»

Secondo @washingtonpost Trump parteciperà al raduno di centinaia di generali convocati dal segretario alla Difesa Usa Hegseth per martedì prossimo. La convocazione è irrituale e sta generando preoccupazioni tra osservatori ed esperti. - X Vai su X

Nel frattempo Trump autorizza ufficialmente Peter Hegseth, il “segretario della guerra”, a usare "tutta la forza" contro l'Antifa a Portland che secondo lui e secondo i MAGA è "devastata dalla guerra". Praticamente sta autorizzando un ex conduttore televisivo di - facebook.com Vai su Facebook

Pete Hegseth, capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra, l'epoca della difesa è finita». Il discorso ai generali americani (che non vuole vedere “grassi”). Attesa ... - Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di ... Lo riporta ilmessaggero.it

Il capo del Pentagono e la linea Trump: “Oggi finisce l’era della pace. Stop a barbe lunghe, soldati grassi e spazzatura woke”. Il discorso di Hegseth ai generali Usa - Il segretario della Guerra degli Stati uniti Pete Hegseth ha parlato davanti a 800 generali e ammiragli dell’esercito Usa alla presenza del presidente Trump: “Il nostro compito è prepararsi alla guerr ... Come scrive quotidiano.net