Trump ed Hegseth il discorso ai generali | Il nostro compito è prepararci alla guerra basta decadenza woke

Il presidente Usa e il segretario alla Guerra tengono l'atteso discorso davanti a centinaia di generali americani convocati in Virginia. «Siamo diventati "il dipartimento woke". Ma ora non faremo più la guerra ai nostri guerrieri». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Ucraina news, il giorno dell’indipendenza. Zelensky ringrazia Trump. Ma WSJ: “Da mesi Hegseth non autorizza Kiev a usare i missili a lungo raggio”

L’ultima di Trump: il Pentagono diventa Dipartimento della Guerra. Hegseth: “Non siamo solo difesa, siamo anche attacco”

Trump vieta a giornalisti del Pentagono di "riportare notizie non autorizzate da governo", Hegseth: "Per sicurezza nazionale", la stampa: "Incostituzionale"

trump hegseth discorso generaliPete Hegseth, capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra, l'epoca della difesa è finita». Il discorso ai generali americani (che non vuole vedere “grassi”). Attesa ... - Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di ... Lo riporta ilmessaggero.it

trump hegseth discorso generaliIl capo del Pentagono e la linea Trump: “Oggi finisce l’era della pace. Stop a barbe lunghe, soldati grassi e spazzatura woke”. Il discorso di Hegseth ai generali Usa - Il segretario della Guerra degli Stati uniti Pete Hegseth ha parlato davanti a 800 generali e ammiragli dell’esercito Usa alla presenza del presidente Trump: “Il nostro compito è prepararsi alla guerr ... Come scrive quotidiano.net

