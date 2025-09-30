Trump e Netanyahu siglano la pace sulla pelle die Palestinesi Il piano di The Donad 20 punti per far rinascere Gaza sotto la guida di Tony Blair
“Il più grande amico di Israele”, da una parte ( Donald Trump ). “Un guerriero” che Israele è “fortunato ad averlo”, dall’altra ( Benjamin Netanyahu). Due grandi amici che insieme ieri hanno deciso di porre fine alla guerra a Gaza. Alle loro condizioni, naturalmente. E grazie a un terzo grande amico, Tony Blair . Le condizioni di Trump. Condizioni che sono contenute nel piano di pace pubblicato ieri dal presidente americano poco prima dell’incontro con l’amico Bibi. Venti punti per porre fine al conflitto di Gaza. Questi i tratti salienti: entro 72 ore dall’accettazione dell’accordo da parte di Israele, tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, saranno restituiti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: trump - netanyahu
Terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora
Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora
Strette di mano e abbracci: l’arrivo di Netanyahu e la moglie alla Casa Bianca. L’incontro con Trump
Trump accordo di pace con Netanyahu, l'opinione di Fausto #Biloslavo. #quartarepubblica - X Vai su X
Tg3. . Trump riceve Netanyahu con il suo piano in 21 punti per la pace in Medio Oriente sul tavolo. La Casa Bianca ostenta ottimismo, ma su alcuni nodi le parti restano lontane. Giammarco Sicuro per il Tg3 delle 19 del 29 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Gaza,Trump presenta il piano per la pace: ok da Netanyahu. Incognita Hamas - Così Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno annunciato di avere concordato un piano in 20 punti per mettere fine alla guerra a Gaza. msn.com scrive
Cosa ha detto Trump di rilevante durante la conferenza stampa con Netanyahu, per la pace a Gaza - Trump e Netanyahu hanno presentato un piano di 21 punti per porre fine alla distruzione della Striscia di Gaza che va avanti da quasi due anni ... Si legge su wired.it