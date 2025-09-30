Trump e Netanyahu siglano la pace sulla pelle die Palestinesi Il piano di The Donad 20 punti per far rinascere Gaza sotto la guida di Tony Blair

“Il più grande amico di Israele”, da una parte ( Donald Trump ). “Un guerriero” che Israele è “fortunato ad averlo”, dall’altra ( Benjamin Netanyahu). Due grandi amici che insieme ieri hanno deciso di porre fine alla guerra a Gaza. Alle loro condizioni, naturalmente. E grazie a un terzo grande amico, Tony Blair . Le condizioni di Trump. Condizioni che sono contenute nel piano di pace pubblicato ieri dal presidente americano poco prima dell’incontro con l’amico Bibi. Venti punti per porre fine al conflitto di Gaza. Questi i tratti salienti: entro 72 ore dall’accettazione dell’accordo da parte di Israele, tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, saranno restituiti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

trump netanyahu siglano paceGaza,Trump presenta il piano per la pace: ok da Netanyahu. Incognita Hamas - Così Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno annunciato di avere concordato un piano in 20 punti per mettere fine alla guerra a Gaza. msn.com scrive

trump netanyahu siglano paceCosa ha detto Trump di rilevante durante la conferenza stampa con Netanyahu, per la pace a Gaza - Trump e Netanyahu hanno presentato un piano di 21 punti per porre fine alla distruzione della Striscia di Gaza che va avanti da quasi due anni ... Si legge su wired.it

