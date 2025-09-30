trump e netanyahu siglano la pace sulla pelle die palestinesi il piano di the donad 20 punti per far rinascere gaza sotto la guida di tony blair

“Il più grande amico di Israele”, da una parte ( Donald Trump ). “Un guerriero” che Israele è “fortunato ad averlo”, dall’altra ( Benjamin Netanyahu). Due grandi amici che insieme ieri hanno deciso di porre fine alla guerra a Gaza. Alle loro condizioni, naturalmente. E grazie a un terzo grande amico, Tony Blair . Le condizioni di Trump. Condizioni che sono contenute nel piano di pace pubblicato ieri dal presidente americano poco prima dell’incontro con l’amico Bibi. Venti punti per porre fine al conflitto di Gaza. Questi i tratti salienti: entro 72 ore dall’accettazione dell’accordo da parte di Israele, tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, saranno restituiti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

