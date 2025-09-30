Trump e Hegseth ai generali Usa | Ci prepariamo alla guerra Stop con la decadenza woke

Articolo in aggiornamento A causa di " leader politici sciocchi e sconsiderati ", " siamo diventati il 'dipartimento woke, ma ora non più ". Pete Hegseth, davanti a oltre 800 generali e ammiragli delle Forze Armate Usa, convocati alla Marine Corps Base di Quantico, per essere edotti circa la nuova linea imposta al Pentagono per cancellare " anni di declino ". A breve, è atteso l'intervento del presidente Donald Trump. " Ora dobbiamo ripulire i detriti ", ha detto Hegseth. " Stiamo ponendo fine alla guerra contro i guerrieri ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump e Hegseth ai generali Usa: "Ci prepariamo alla guerra. Stop con la decadenza woke"

