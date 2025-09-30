Trump detta la pace | Striscia appaltata palestinesi prigionieri

Gaza conta, Gaza vale: un premio Nobel, affari multimiliardari di ricostruzione, il flusso di denaro che il Golfo inietta nell’economia statunitense, una stabilità regionale camuffata da pace che non prevede . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Trump detta la pace: Striscia appaltata, palestinesi prigionieri

Cosa ha detto Donald Trump all'assemblea generale dell'Onu. "Ho fermato sette guerre, le Nazioni Unite non hanno fatto nulla. Il riconoscimento dello Stato della Palestina sarebbe una ricompensa per Hamas. La Russia in Ucraina sta facendo brutta figura" ilf - X Vai su X

Cosa ha detto Trump di rilevante durante la conferenza stampa con Netanyahu, per la pace a Gaza - Trump e Netanyahu hanno presentato un piano di 21 punti per porre fine alla distruzione della Striscia di Gaza che va avanti da quasi due anni ... Si legge su wired.it

Gaza, Trump lancia il piano di pace per la Striscia: Israele non potrà annetterla, tutte le condizioni - Un piano di pace internazionale per mettere fine alla guerra a Gaza e "avviare un percorso per l’autodeterminazione del popolo ... Segnala iltempo.it