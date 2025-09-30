Trump detta i 20 punti per la pace a Gaza con Netanyahu Meloni approva
Palazzo Chigi appoggia il piano di Donald Trump per Gaza. Con una nota ufficiale, il Governo ha espresso pieno sostegno alla proposta presentata dal presidente statunitense per porre fine all’ occupazione della Striscia di Gaza,, ottenere il rilascio degli ostaggi e garantire una tregua stabile, accompagnata da un intervento internazionale di ricostruzione. Secondo Roma, il piano può rappresentare una svolta, non solo per mettere fine alle ostilità ma anche per affrontare la crisi umanitaria in corso. Nessuna dichiarazione dell’Esecutivo o del presidente americano riporta la parola genocidio. L’Italia si dice pronta a fare la sua parte in stretto coordinamento con Stati Uniti, partner europei e regionali, e invita tutte le parti coinvolte a cogliere l’opportunità della pace. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
