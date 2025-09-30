Trump detta i 20 punti per la pace a Gaza con Netanyahu Meloni approva

Quifinanza.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palazzo Chigi appoggia il piano di Donald Trump per Gaza. Con una nota ufficiale, il Governo ha espresso pieno sostegno alla proposta presentata dal presidente statunitense per porre fine all’ occupazione della Striscia di Gaza,, ottenere il rilascio degli ostaggi e garantire una tregua stabile, accompagnata da un intervento internazionale di ricostruzione. Secondo Roma, il piano può rappresentare una svolta, non solo per mettere fine alle ostilità ma anche per affrontare la crisi umanitaria in corso. Nessuna dichiarazione dell’Esecutivo o del presidente americano riporta la parola genocidio. L’Italia si dice pronta a fare la sua parte in stretto coordinamento con Stati Uniti, partner europei e regionali, e invita tutte le parti coinvolte a cogliere l’opportunità della pace. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

trump detta i 20 punti per la pace a gaza con netanyahu meloni approva

© Quifinanza.it - Trump detta i 20 punti per la pace a Gaza con Netanyahu, Meloni approva

In questa notizia si parla di: trump - detta

Ucraina, Trump detta la linea: armi subito a Kiev e ultimatum a Putin

Trump detta l’agenda globale da sei mesi, ma Musk e il caso Epstein lo rendono nervoso

Putin vuole vedere Trump. «Vertice negli Emirati», e detta le sue condizioni. Le telefonate di Meloni

trump detta 20 puntiGaza, il piano in 20 punti di Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia - La Casa Bianca ha diffuso il piano di pace in 20 punti proposto dal presidente Donald Trump per risolvere il conflitto nella Striscia di Gaza. msn.com scrive

Netanyahu e Trump trovano l’intesa: 20 punti per porre fine al conflitto a Gaza - L’intesa Netanyahu–Trump segna un nuovo capitolo: dalla tregua alla ricostruzione, un piano per il futuro di Gaza. Scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Detta 20 Punti