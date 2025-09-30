Trump contro il green | vietate le parole emissioni e cambiamento climatico

Continua la crociata di Donald Trump contro l’ideologia green. Il Dipartimento dell’Energia (DOE) americano ha aggiunto, tra gli altri, i termini “emissioni” e “cambiamento climatico” alla lista delle parole vietate. Come riportato da Politico, il DOE ha emanato una circolare interna all’Ufficio per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili (EERE) che raccomanda ai dipendenti di utilizzare determinate parole. Oltre a quelle appena citate, sono stati segnalati i termini “green”, “decarbonizzazione”, “transizione energetica”, “sostenibilitàsostenibile”, “energia pulita” o “sporca”, “sussidi”, “agevolazioni fiscali”, “crediti d’imposta”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump contro il green: vietate le parole "emissioni" e "cambiamento climatico"

