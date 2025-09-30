Trump annuncia un piano di pace per Gaza
Il presidente americano Donald Trump annuncia un piano di pace per porre fine la guerra nella Striscia di Gaza. Se Hamas accetterà tutti gli ostaggi saranno liberi entro 72 ore e il controllo passerà ad un comitato supervisionato da un “Comitato per la Pace” sotto il controllo diretto di Trump e Tony Blair. “Se Hamas . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: trump - annuncia
Trump annuncia la liberazione della ricercatrice Elizabeth Tsurkov dopo oltre 900 giorni di prigionia
Trump conferma le armi a Kiev e annuncia: “Nuove sanzioni a Putin”. Ira di Mosca: così non si fa la pace
Ucraina-Russia, le news sulla guerra del 9 luglio: Trump annuncia ripresa invio armi a Kiev, valuta sanzioni a Mosca
#Trump annuncia che #Netanyahu ha accettato il suo piano per far cessare le ostilità a Gaza, invitando Hamas a rilasciare gli ostaggi e a porre fine al conflitto. #ISPIDailyFocus: https://ispionline.it/it/pubblicazione/trump-netanyahu-la-pace-a-gaza-in-20-punti - X Vai su X
? L'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/trump-annuncia-tariffe-100percento-i-film-realizzati-fuori-usa-AHqgLltC - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Trump annuncia un piano di pace: "Hamas discuterà la proposta" - Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato un piano di pace, già accettato da Netanyahu, per il futuro della Striscia di Gaza: se Hamas accetterà tutti gli ostaggi saranno liberi entro 72 ore. youtg.net scrive
Trump annuncia il piano di pace per Gaza. «Ostaggi liberi entro 72 ore» - Nel documento si legge che la Striscia «sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini». Come scrive milanofinanza.it