Trump annuncia nuovi dazi sul legno e prodotti correlati | aumento dei costi per costruzioni e arredamento

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha imposto nuovi dazi significativi sul legno e su una vasta gamma di prodotti derivati, tra cui legname importato, travi, mobili da cucina e arredi imbottiti. Le tariffe, che oscillano tra il 10% e il 20%, entreranno in vigore a partire dal 14 ottobre, con possibili ripercussioni sui costi per la costruzione di abitazioni e l’arredamento. L’annuncio è stato fatto dallo stesso Trump prima di un incontro con i capi militari al Pentagono, nel quale ha sottolineato anche le iniziative contro i cartelli della droga in Venezuela, confermando l’ipotesi di interventi anche via terra. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Trump annuncia nuovi dazi sul legno e prodotti correlati: aumento dei costi per costruzioni e arredamento

In questa notizia si parla di: trump - annuncia

Trump annuncia la liberazione della ricercatrice Elizabeth Tsurkov dopo oltre 900 giorni di prigionia

Trump conferma le armi a Kiev e annuncia: “Nuove sanzioni a Putin”. Ira di Mosca: così non si fa la pace

Ucraina-Russia, le news sulla guerra del 9 luglio: Trump annuncia ripresa invio armi a Kiev, valuta sanzioni a Mosca

#ottoemezzo Trump annuncia un piano di pace per Gaza: l'analisi di Lucio Caracciolo - X Vai su X

? L'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/trump-annuncia-tariffe-100percento-i-film-realizzati-fuori-usa-AHqgLltC - facebook.com Vai su Facebook

Trump annuncia nuovi dazi su farmaci, mobili e camion a partire da ottobre - A partire dal primo ottobre entreranno in vigore nuovi dazi annunciati da Donald Trump sul suo social Truth. Da tg24.sky.it

Trump firma dazi su mobili e legname, dal 10% al 25% - Donald Trump ha imposto nuovi dazi significativi sul legno e su vari prodotti in legno, tra cui legname importato, travi, mobili da cucina e arredi imbottiti, con il rischio di aumentare i costi per l ... Riporta msn.com