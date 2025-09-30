Trump all’attacco | In nove mesi ho risolto 7 guerre e ieri forse la più grande Ma daranno il Nobel a chi non ha fatto niente
Il nuovo ruggito di Donald Trump, all’indomani dell’atteso incontro con Benjamin Netanyahu sul piano per il cessate il fuoco, riguarda il Premio Nobe l per la pace. Se non sarà assegnato a lui – dice l’inquilino della Casa Bianca – “sarebbe un grave insulto al nostro Paese”. L’idea che finisca nelle mani di altri è insopportabile, un’offesa da lavare con il sangue (si fa per dire). “In circa nove mesi ho risolto sette guerre. Ieri potremmo aver risolto la più grande di tutte quante”, ha detto ancora nel suo discorso davanti a centinaia di alti ufficiali dell’esercito Usa. Trump: ho risolto 7 guerra ma non mi daranno il Nobel per la pace. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan, un morto e nove feriti tra cui dei bambini. Neutralizzato l'attentatore. Trump: "Ennesimo attacco a cristiani"
MEDIO ORIENTE | Donald Trump ringrazia in conferenza stampa Netanyahu per aver "accettato il piano di pace" Usa per Gaza. Trump ha detto che anche Hamas avrebbe accettato, ma se non lo facesse "Israele avrà il diritto" e il pieno appoggio degli Stati Un - facebook.com Vai su Facebook
Trump celebra i primi 6 mesi: 'Ho rilanciato l'America' - Donald Trump festeggia il primo semestre del suo secondo mandato notando come, in un arco di ... ansa.it scrive
