Il nuovo ruggito di Donald Trump, all’indomani dell’atteso incontro con Benjamin Netanyahu sul piano per il cessate il fuoco, riguarda il Premio Nobe l per la pace. Se non sarà assegnato a lui – dice l’inquilino della Casa Bianca – “sarebbe un grave insulto al nostro Paese”. L’idea che finisca nelle mani di altri è insopportabile, un’offesa da lavare con il sangue (si fa per dire). “In circa nove mesi ho risolto sette guerre. Ieri potremmo aver risolto la più grande di tutte quante”, ha detto ancora nel suo discorso davanti a centinaia di alti ufficiali dell’esercito Usa. Trump: ho risolto 7 guerra ma non mi daranno il Nobel per la pace. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump all’attacco: “In nove mesi ho risolto 7 guerre e ieri forse la più grande. Ma daranno il Nobel a chi non ha fatto niente””