Trump | Alcuni Paesi europei hanno stupidamente riconosciuto la Palestina – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 29 settembre 2025 "La gente vuole tornare alla pace. Vogliono tornare alla normalizzazione nel vero senso della parola. Diversi Paesi hanno stupidamente riconosciuto lo Stato palestinese, anche alcuni dei nostri alleati europei, brave persone, ma in realtà, credo, lo fanno perché sono molto stanchi di ciò che va avanti da tanti decenni. Sono Presidenti e Primi ministri da anni, e in questo periodo tutto ciò che fanno è parlare sempre della stessa cosa", così il Presidente Usa Donald Trump a fianco del premier israeliano Netanyahu. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
