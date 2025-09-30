Trump | Alcuni Paesi europei hanno stupidamente riconosciuto la Palestina – Il video

Open.online | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 29 settembre 2025 "La gente vuole tornare alla pace. Vogliono tornare alla normalizzazione nel vero senso della parola. Diversi Paesi hanno stupidamente riconosciuto lo Stato palestinese, anche alcuni dei nostri alleati europei, brave persone, ma in realtà, credo, lo fanno perché sono molto stanchi di ciò che va avanti da tanti decenni. Sono Presidenti e Primi ministri da anni, e in questo periodo tutto ciò che fanno è parlare sempre della stessa cosa", così il Presidente Usa Donald Trump a fianco del premier israeliano Netanyahu. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - alcuni

Trump dopo il vertice: “Chiamerò Nato e Zelensky, su alcuni punti niente intesa”

Trump vuole un riavvicinamento con la Cina. Ecco alcuni possibili segnali

Gaza, nuovi raid israeliani: 21 morti, alcuni cercavano cibo | Trump: "Vogliamo dare da mangiare alla gente della Striscia"

trump alcuni paesi europeiTrump: Alcuni Paesi europei hanno stupidamente riconosciuto la Palestina - Diversi Paesi hanno stupidamente riconosciuto lo Stato palestinese, anche alcuni dei nostri alleat ... Scrive ilgiornale.it

trump alcuni paesi europeiTrump contro l'Europa: "Fermate i clandestini. I vostri Paesi andranno all'inferno" - “I vostri Paesi andranno all’inferno” Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca l’Onu e l’Europa sulla ... Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Alcuni Paesi Europei