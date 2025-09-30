Hegseth, poco prima, aveva sostenuto che il nuovo compito del dicastero da lui guidato sarebbe quello di "prepararsi alla guerra", in quanto "il tempo della difesa è finito". Un concetto ribadito anche dal Tycoon, il quale ha elencato tre guerre che sarebbero in corso nel Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump ai generali Usa: “Putin continua a deludermi, lo porterò con la forza ai negoziati”