Trump ai generali Usa | Putin continua a deludermi lo porterò con la forza ai negoziati
Hegseth, poco prima, aveva sostenuto che il nuovo compito del dicastero da lui guidato sarebbe quello di "prepararsi alla guerra", in quanto "il tempo della difesa è finito". Un concetto ribadito anche dal Tycoon, il quale ha elencato tre guerre che sarebbero in corso nel Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Forse il passaggio più interessante e controverso è l'indicazione di Donald Trump ai generali di considerare le città americane "campi di addestramento". "Una parte importante per alcune delle persone presenti. È anche una guerra. È una guerra dall'interno.
Domani Donald Trump parteciperà a Quantico a un incontro straordinario con centinaia di generali e ammiragli per discutere dello "spirito guerriero" e rafforzare i legami tra politica e militari. Contemporaneamente incontrerà i leader del Congresso
Pete Hegseth, capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra». Il discorso ai generali Usa. Trump: devo mettere insieme Putin e Zelensky. Nucleare? Non voglio usarlo - Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di
Pete Hegseth, capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra». Il discorso ai generali Usa. Trump: «Nucleare? Non voglio usarlo. Molto deluso da Putin» - Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di