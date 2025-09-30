Trump ai generali | Pronti alla guerra anche nel Paese Spero di non usare le armi nucleari

Contro il «nemico interno» - che siano i migranti, la criminalità nelle città o «la sinistra radicale - gli Stati Uniti devono combattere una vera e propria guerra. Donald Trump ha arringato circa 800 generali americani arrivati da tutto il mondo nella base di Quantico e avvertito che le priorità delle forze armate con lui sono cambiate: l'invasione del territorio Usa è il problema numero uno.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump ai generali: "Pronti alla guerra anche nel Paese. Spero di non usare le armi nucleari"

In questa notizia si parla di: trump - generali

Trump riunisce 800 generali Usa. Politi: “Un segnale al mondo”

Il capo della Cia, i generali e gli uomini d'affari: ecco le delegazioni del vertice Trump e Putin

Cia, generali e uomini d'affari: ecco le delegazioni del vertice Trump e Putin

Forse il passaggio più interessante e controverso è l'indicazione di Donald #Trump ai generali di considerare le città americane “campi di addestramento”. "Una parte importante per alcune delle persone presenti. È anche una guerra. È una guerra dall'interno. - X Vai su X

Domani Donald Trump parteciperà a Quantico a un incontro straordinario con centinaia di generali e ammiragli per discutere dello “spirito guerriero” ? e rafforzare i legami tra politica e militari. Contemporaneamente incontrerà i leader del Congresso per u - facebook.com Vai su Facebook

Trump ai generali: 'Pronti alla guerra anche nel Paese' - che siano i migranti, la criminalità nelle città o "la sinistra radicale - Si legge su ansa.it

Hegseth ai generali Usa: "Il nostro obiettivo è prepararci alla guerra e vincerla" - Il capo del Pentagono arringa i vertici militari americani e si scaglia contro la cultura woke, il politicamente corretto e l'obesità dei generali. Segnala rainews.it