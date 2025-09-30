Trump accordo con Pfizer per farmaci a prezzi più bassi
Pfizer ha accettato di ridurre i prezzi dei farmaci e di investire 70 miliardi di dollari nella produzione negli Stati Uniti, nell'ambito di un accordo raggiunto con l'amministrazione Trump. Lo ha annunciato il presidente Usa. L'annuncio, fatto insieme all'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, alla Casa Bianca, arriva dopo mesi in cui Trump ha cercato di abbassare i prezzi dei medicinali. L'intesa giunge anche mentre Washington si trovava alla vigilia di uno shutdown del governo federale, previsto a mezzanotte, a causa dello scontro tra Democratici e Repubblicani su sanità e costi. Secondo l'accordo, Pfizer applicherà a Medicaid il regime di "prezzo di nazione più favorita" e garantirà lo stesso anche per i nuovi farmaci lanciati, ha detto Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it
