Truffe telefoniche per 3,5 milioni | anziani costretti a comprare articoli per la casa a prezzi folli

AGI - Un ferro da stiro da 6mila euro o uno stendibiancheria da 1.500 euro. Sono solo due degli oggetti venduti ad anziani all'interno di una complessa maxi truffa da oltre 3,5 milioni di euro smantellata dalla Procura di Padova. Sono 41 persone le persone iscritte nel registro degli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata, estorsione e autoriciclaggio. La truffa, ricostruita dai carabinieri di Monselice e dalla Guardia di Finanza di Este, partiva da un " quiz telefonico " fatto da call center attivi tra le province di Padova e Venezia teso in realtà a capire se le potenziali vittime avevano parenti avvocati, commercialisti o nelle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Agi.it