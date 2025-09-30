Truffa da 3,5 milioni a più di 150 anziani | 41 indagati nel Padovano

Padovaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un quiz telefonico. Un viaggio promesso. Un incubo. Oltre 150 anziani raggirati tra le province di Padova e Venezia. Risparmi svaniti. Minacce e ricatti. Una truffa colossale: quasi 3,5 milioni di euro. Quarantuno indagati. Case e auto di lusso sequestrate. La Procura di Padova ha smascherato la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: truffa - milioni

2 scudetti e 150 presenze al Milan, poi le gravi accuse di truffa | Ha fatto sparire 90 milioni di euro

Superbonus pozzo senza fondo: altra truffa da quasi 4 milioni di euro per lavori mai eseguiti. Conte che dice?

Avvisata la Guardia di Finanza: truffa da 40 milioni per il Milan | La società rischia il fallimento

Milioni di utenti PayPal a rischio: la nuova truffa da evitare - Una nuova truffa sta mettendo in pericolo milioni di utenti PayPal: scopri di cosa si tratta e come proteggere dati personali e denaro. Segnala punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa 35 Milioni Pi249