Truffa con il finto sms della banca | arrestati napoletani in trasferta
Un controllo lungo le strade di Laterza, in provincia di Taranto, ha permesso di bloccare tre uomini sospettati di aver messo a segno una truffa online da 13mila euro ai danni di un 46enne della provincia di Avellino. I Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 50enne e un 19enne della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
truffa - finto
