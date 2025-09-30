Il trading online è la nuova eldorado dei truffatori seriali e spesso ha come vitttime piccoli risparmiatori che vengono ridotti sul lastrico. Si tratta di un’attività che consente di comprare e vendere strumenti finanziari (azioni, valute, materie prime, criptovalute, derivati) tramite piattaforme web fornite da intermediari autorizzati, i famigerati broker. Rappresenta un canale di investimento accessibile a molti, ma comporta rischio economico, non esistono garanzie di rendimento certo. Questo è l’aspetto che dà terreno fertile ai truffatori. Negli ultimi anni, gruppi criminali hanno sfruttato la diffusione delle piattaforme e la scarsa preparazione di molti risparmiatori per costruire frodi sofisticate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Truffa broker fantasma, come difendersi e cosa fare se si è vittima