Truffa broker fantasma come difendersi e cosa fare se si è vittima

Quifinanza.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trading online è la nuova eldorado dei truffatori seriali e spesso ha come vitttime piccoli risparmiatori che vengono ridotti sul lastrico. Si tratta di un’attività che consente di comprare e vendere strumenti finanziari (azioni, valute, materie prime, criptovalute, derivati) tramite piattaforme web fornite da intermediari autorizzati, i famigerati broker. Rappresenta un canale di investimento accessibile a molti, ma comporta rischio economico, non esistono garanzie di rendimento certo. Questo è l’aspetto che dà terreno fertile ai truffatori. Negli ultimi anni, gruppi criminali hanno sfruttato la diffusione delle piattaforme e la scarsa preparazione di molti risparmiatori per costruire frodi sofisticate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

truffa broker fantasma come difendersi e cosa fare se si 232 vittima

© Quifinanza.it - Truffa broker fantasma, come difendersi e cosa fare se si è vittima

In questa notizia si parla di: truffa - broker

Nome in codice "Dr Crypto", chi è il (finto) broker palermitano denunciato per truffa da decine di persone

Allarme finti broker online, maxi truffa da 160 mila euro. Vittima un?imprenditrice pesarese. L?avvocato Bisello: «Una pandemia di raggiri sul trading»

Scopre di non avere l'assicurazione dopo l'incidente e denuncia il broker per truffa

truffa broker fantasma difendersiTruffa broker fantasma, come difendersi e cosa fare se si è vittima - Come si svolgono le truffe nel trading online, come riconoscere broker truffaldini e cosa fare se si cade nella trappola ... quifinanza.it scrive

Vademecum dell’Ivass sul come difendersi dalle polizze truffa - (askanews) – Quando si cerca su internet una polizza assicurativa, esistono dei “campanelli d’allarme” su cui l’attenzione andrebbe immediatamente rafforzata per evitare truffe e raggiri ... Lo riporta askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa Broker Fantasma Difendersi