Truffa broker fantasma come difendersi e cosa fare se si è vittima
Il trading online è la nuova eldorado dei truffatori seriali e spesso ha come vitttime piccoli risparmiatori che vengono ridotti sul lastrico. Si tratta di un’attività che consente di comprare e vendere strumenti finanziari (azioni, valute, materie prime, criptovalute, derivati) tramite piattaforme web fornite da intermediari autorizzati, i famigerati broker. Rappresenta un canale di investimento accessibile a molti, ma comporta rischio economico, non esistono garanzie di rendimento certo. Questo è l’aspetto che dà terreno fertile ai truffatori. Negli ultimi anni, gruppi criminali hanno sfruttato la diffusione delle piattaforme e la scarsa preparazione di molti risparmiatori per costruire frodi sofisticate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Nome in codice "Dr Crypto", chi è il (finto) broker palermitano denunciato per truffa da decine di persone
Allarme finti broker online, maxi truffa da 160 mila euro. Vittima un?imprenditrice pesarese. L?avvocato Bisello: «Una pandemia di raggiri sul trading»
Scopre di non avere l'assicurazione dopo l'incidente e denuncia il broker per truffa
Finto broker e la truffa da un milioneper la quarta volta salta l’udienza - X Vai su X
A Bolzano un ex consulente bancario è sospettato di una truffa milionaria ai danni dei suoi facoltosi clienti. Il 60enne avrebbe sottratto 20 milioni di euro di investimenti e questa primavera, subito dopo il suo pensionamento, avrebbe fatto perdere le sue tracce. - facebook.com Vai su Facebook
