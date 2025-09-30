Truffa a 150 anziani cento domande per vincere un viaggio Poi la trappola | Costa 27mila euro Non ce li hai? Compri pentole e lenzuola I nomi dei 41 indagati

A partire dal 1 gennaio del 2021 fino alla fine di agosto di quest?anno 41 persone, accusate di associazione per delinquere, avrebbero raggirato almeno 150 anziani del Nord Italia.

