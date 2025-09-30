Trovato morto in Polonia Antonio Cavuto era partito da Miglianico per andare dalla figlia
Era partito da Miglianico per andare a far visita alla figlia in Polonia, ma da lì Antonio Cavuto non è più tornato vivo.L'uomo, 51 anni, dopo essersi allontanato dall’hotel dove alloggiava, è stato trovato morto a Milkowice, un comune nel distretto di Legnica, nella bassa Polonia. Di lui si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
