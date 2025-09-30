Trovato morto in casa con un tubo di gomma intorno al collo | fermato il vicino di casa
Svolta nelle indagini sulla morte di Mario Molinaro, il 73enne trovato senza vita tre giorni fa nella sua abitazione a Fondo Saccà, a Messina. Le forze dell'ordine hanno fermato il vicino di casa della vittima, Maurizio Salvatore Gravagna, un uomo di 63 anni di Catania, con l'accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Today.it
Giallo a Messina, 73enne trovato morto con un tubo da giardino al collo - Tra gli indagati il vicino della vittima che aveva allertato la polizia
73enne trovato morto in casa, svolta nel caso - Oggi l'autopsia e gli altri esami scientifici chiave