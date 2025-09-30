Trovato in un dirupo il corpo di don Flavio Paoli | era scomparso ad agosto nei boschi del Trentino

Padre Flavio Paoli era scomparso tra i boschi della Val di Non l’11 agosto. Le ricerche si sono concluse nel peggiore dei modi. Ieri, lunedì 29 settembre, il corpo del missionario è stato trovato in fondo ad un dirupo. Il religioso, 68enne, era rientrato in Italia in attesa della nuova missione in Nigeria. Nel primo pomeriggio dell’ 11 agosto era uscito di casa subito dopo pranzo per fare una passeggiata nei boschi del paese di Nanno. Il prelato aveva alle 18 un appuntamento con dei parrocchiani, ma non si era presentato. Intorno alle 20.30 era stato raggiunto da una chiamata dei famigliari, ma non era riuscito a comunicare dove si trovasse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

