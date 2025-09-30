Trovato con la mazza da baseball minore nei guai

Ilrestodelcarlino.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un po’ la base della violenza, il punto dove lo scorso anno sono andate in scena quotidiane e gravi aggressioni da parte di studenti ai danni di altri studenti. Parliamo della stazione delle autocorriere, sorvegliata speciale. Infatti, nell’ambito del rafforzamento del controllo del territorio da parte della polizia di Stato, disposto dal questore Lucio Pennella, presso il parco Novi Sad e la stazione delle autocorriere, a garanzia della sicurezza dell’area, la squadra Mobile insieme alla Polizia locale ieri mattina ha identificato cinque minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni, che stazionavano in zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

