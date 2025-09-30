Troppa concitazione per salire sul bus la ragazzina cade e si fa male | E' sempre troppo affollato
Sfogo di una mamma che afferma di essere stata messa al corrente da sua figlia di un incidente capitato lunedì ad una ragazzina, alla nuova autostazione in viale Europa, in zona stazione ferroviaria. La ragazzina era in procinto di salire sull'autobus 241 quando, per il parapiglia causato dalla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
