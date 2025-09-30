TRON | Ares un video mostra lo stunt di Joachim Rønning Jared Leto e Jodie Turner-Smith a Milano
In occasione del global press tour di TRON: Ares, il terzo capitolo della rivoluzionaria saga targata Disney in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 9 ottobre, il regista Joachim Rønning e i membri del cast Jared Leto (anche produttore) e Jodie Turner-Smith sono arrivati a Milano per partecipare a un imponente stunt immersivo, ispirato all’universo visivo del film. Nel quartiere di Portanuova, la UniCredit Tower si è illuminata di rosso grazie a un emozionante light e mapping show, con giochi di luce e proiezioni di contenuti esclusivi del film che hanno trasformato l’intera area in un’esperienza ipertecnologica. 🔗 Leggi su Game-experience.it
