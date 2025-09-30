TRON | Ares un video mostra lo stunt di Joachim Rønning Jared Leto e Jodie Turner-Smith a Milano

Game-experience.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del global press tour di TRON: Ares, il terzo capitolo della rivoluzionaria saga targata Disney in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 9 ottobre, il regista Joachimnning e i membri del cast Jared Leto (anche produttore) e Jodie Turner-Smith sono arrivati a Milano per partecipare a un imponente stunt immersivo, ispirato all’universo visivo del film. Nel quartiere di Portanuova, la UniCredit Tower si è illuminata di rosso grazie a un emozionante light e mapping show, con giochi di luce e proiezioni di contenuti esclusivi del film che hanno trasformato l’intera area in un’esperienza ipertecnologica. 🔗 Leggi su Game-experience.it

tron ares un video mostra lo stunt di joachim r248nning jared leto e jodie turner smith a milano

© Game-experience.it - TRON: Ares, un video mostra lo stunt di Joachim Rønning, Jared Leto e Jodie Turner-Smith a Milano

In questa notizia si parla di: tron - ares

TRON: Ares, Disney ha rilasciato il nuovo trailer con il brano As Alive As You Need Me To Be

Tron ares trailer ufficiale: guarda le novità e scopri la trama

Tron: ares e il trailer ufficiale da non perdere

tron ares video mostraTRON: Ares, un video mostra lo stunt di Joachim Rønning, Jared Leto e Jodie Turner-Smith a Milano - In occasione del global press tour di TRON: Ares, il terzo capitolo della rivoluzionaria saga targata Disney in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 9 ottobre, il regista Joachim Rønning e i ... Lo riporta msn.com

Tron: Ares, nuovo sguardo a Jared Leto (senza elmetto) in un video - Tron: Ares è attualmente in lavorazione a Vancouver, un video dal set ci fornisce un primo assaggio della star Jared Leto nel ruolo del protagonista senza il suo casco. Secondo movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Tron Ares Video Mostra