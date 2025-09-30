Tron | Ares e il lato ambiguo dei villain interpretati da Evan Peters e Gillian Anderson

Jumptheshark.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

anticipazioni su Tron: Ares e il ritorno di personaggi iconici. Il franchise di Tron si prepara a una nuova fase con l’attesissimo film Tron: Ares, in uscita il 10 ottobre 2025. La pellicola promette di approfondire tematiche legate all’intelligenza artificiale, ai conflitti morali e alle connessioni con la saga originale, grazie a un cast ricco di interpreti di spicco e a una narrazione che mira a sorprendere anche i fan più affezionati. il cast e le novità principali del film. Tron: Ares vedrà il ritorno di Jeff Bridges nel ruolo di Kevin Flynn, insieme a un nuovo ensemble composto da Jared Leto, Evan Peters, Greta Lee, Gillian Anderson e Jodie Turner-Smith. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

tron ares e il lato ambiguo dei villain interpretati da evan peters e gillian anderson

© Jumptheshark.it - Tron: Ares e il lato ambiguo dei villain interpretati da Evan Peters e Gillian Anderson

In questa notizia si parla di: tron - ares

TRON: Ares, Disney ha rilasciato il nuovo trailer con il brano As Alive As You Need Me To Be

Tron ares trailer ufficiale: guarda le novità e scopri la trama

Tron: ares e il trailer ufficiale da non perdere

Tron: Ares, il trailer del film in cui l’universo digitale invade la realtà - È uscito il trailer ufficiale di Tron: Ares, il film Disney in cui l’universo digitale invade la realtà. Riporta tg24.sky.it

TRON: Ares | Il nuovo trailer del film con Jared Leto - In un epoca in cui le AI continuano a rappresentare la nuova corsa all’oro per i mercati, il regista Joachim Rønning ha ... Secondo universalmovies.it

Cerca Video su questo argomento: Tron Ares Lato Ambiguo