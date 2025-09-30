anticipazioni su Tron: Ares e il ritorno di personaggi iconici. Il franchise di Tron si prepara a una nuova fase con l’attesissimo film Tron: Ares, in uscita il 10 ottobre 2025. La pellicola promette di approfondire tematiche legate all’intelligenza artificiale, ai conflitti morali e alle connessioni con la saga originale, grazie a un cast ricco di interpreti di spicco e a una narrazione che mira a sorprendere anche i fan più affezionati. il cast e le novità principali del film. Tron: Ares vedrà il ritorno di Jeff Bridges nel ruolo di Kevin Flynn, insieme a un nuovo ensemble composto da Jared Leto, Evan Peters, Greta Lee, Gillian Anderson e Jodie Turner-Smith. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Tron: Ares e il lato ambiguo dei villain interpretati da Evan Peters e Gillian Anderson