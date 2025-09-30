Trombati come Ricci Flop del Pd nelle Marche ad azzopparlo è stato il M5S
E dire che il Nazareno aveva scelto il candidato per le Marche, con più di un anno d'anticipo. Matteo Ricci aveva messo le cose in chiaro prima di accettare la candidatura alle Europee: sono a disposizione ma il mio vero obiettivo è la Regione. Poi la scalata a Bruxelles: l'ex sindaco di Pesaro abbandona la minoranza di Stefano Bonaccini e diventa il favorito di Goffredo Bettini e Claudio Mancini, strappando il seggio. Sempre con la Regione in testa: «Francesco Acquaroli è debole, ce la posso fare». Un ragionamento che convince subito Elly Schlein che ha bisogno di certezze e consiglia al "campioncino" di insistere su temi nazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: trombati - ricci
L'esponente di Fratelli d'Italia si attesta intorno al 51%, mentre lo sfidante Matteo Ricci, europarlamentare dem che ha raccolto intorno a sé il campo largo del centrosinistra comprendente il M5s, è intorno al 45%. Affluenza definitiva al 50,01%, in calo di quasi - facebook.com Vai su Facebook
Pd, Ricci modello Orlando. Dal “vinciamo facile” all'”abbiamo dato tutto” - E dire che il Nazareno aveva scelto il candidato per le Marche, con più di un anno d’anticipo. Come scrive iltempo.it
Regionali Marche, il Pd incassa il flop: “Giocavamo in trasferta”. Ricci: “Strumentalizzato l’avviso di garanzia” - “Un grande ringraziamento a Matteo Ricci per l’impegno e la generosità in una campagna elettorale difficile, in un contesto molto complicato in cui giocavamo in trasferta, perché il presidente uscente ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it