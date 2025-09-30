E dire che il Nazareno aveva scelto il candidato per le Marche, con più di un anno d'anticipo. Matteo Ricci aveva messo le cose in chiaro prima di accettare la candidatura alle Europee: sono a disposizione ma il mio vero obiettivo è la Regione. Poi la scalata a Bruxelles: l'ex sindaco di Pesaro abbandona la minoranza di Stefano Bonaccini e diventa il favorito di Goffredo Bettini e Claudio Mancini, strappando il seggio. Sempre con la Regione in testa: «Francesco Acquaroli è debole, ce la posso fare». Un ragionamento che convince subito Elly Schlein che ha bisogno di certezze e consiglia al "campioncino" di insistere su temi nazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trombati come Ricci. Flop del Pd nelle Marche, ad azzopparlo è stato il M5S