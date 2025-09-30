Tromba d’aria del 2023 | ecco il risarcimento danni

La tromba d’aria devastò la Martesana il 21 luglio 2023, per i cittadini che subirono danni alle abitazioni è l’ora dei risarcimenti. È aperta con decreto regionale l’ultima fase della procedura per la richiesta dei ristori. Documenti e allegati che attestino danni subìti e spese sostenute per i ripristini andranno inviate, attraverso la piattaforma regionale Bandi e servizi, entro e non oltre il prossimo 5 novembre. La procedura non è dissimile da quella adottata per il risarcimento agli alluvionati del maggio 2024, per i quali la fase di rendicontazione spese va in scadenza a fine mese. Per i Comuni il ruolo di ente attuatore, rendicontatore finale e soprattutto informatore della cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

