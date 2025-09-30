Trofeo Coni il giovane Evan Felici è oro nel fioretto

Anconatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

JESI- Evan Felici del Club Scherma Jesi mette la sua firma sul fioretto maschile e conquista l’oro al Trofeo CONI di Lignano Sabbiadoro. Vince e porta in dote alla delegazione regionale il titolo più pesante della rassegna giovanile andata in scena al Bella Italia Village dal 28 settembre. Un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trofeo - coni

Ciclismo, alla squadra Paolo Bettini la finale regionale del Trofeo Coni

29 Luglio 1928: la Roma vince la Coppa Coni, primo storico trofeo giallorosso

Scherma: la teatina Anastasia Gentile al Trofeo Coni 2025

trofeo coni giovane evanIl giovane pugile Andrea Maiorana conquista le semifinali del Trofeo CONI - Andrea Maiorana, giovane promessa dell’ Accademia Pugilistica sambenedettese 1923, ha staccato il pass per le semifinali del Trofeo CONI in Friuli Venezia Giulia. lanuovariviera.it scrive

trofeo coni giovane evanTrofeo Coni, la festa dei giovani. Buonfiglio: “Il momento più - A distanza di dieci anni Lignano Sabbiadoro è tornata ad ospitare la cerimonia di apertura del Trofeo Coni, la manifestazione sportiva più importan ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trofeo Coni Giovane Evan