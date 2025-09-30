Tripadvisor e l’hotel premiato in Trentino Sì ai cani no ai bambini La titolare | Non è vero

Il Nordik hotel di Andalo ha ricevuto il “Choice best of the best”: lo ottiene solo l’1 per cento degli alberghi. Ma è scoppiata la polemica dopo che la titolare ha detto che “la struttura è diventata Only adults. Ma sono i benvenuti gli animali”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

tripadvisor l8217hotel premiato trentino«Sì agli animali, no ai bambini»: l'hotel in Trentino premiato da TripAdvisor tra i "best of the best" - Un albergo a conduzione familiare, ideale per chi sogna qualche giorno lontano dal caos del quotidiano. Secondo leggo.it

