Trionfo europeo alla Ryder Cup | cori ironici per Trump durante la festa

L'Europa trionfa alla Ryder Cup di golf, battendo gli Stati Uniti 15 a 13 sul percorso di Bethpage State Park a New York. È la seconda vittoria consecutiva per il team europeo, che torna a imporsi in trasferta dopo tredici anni. Durante i festeggiamenti, ripresi dal golfista Rory McIlroy, è partito un coro ironico rivolto al presidente americano: "Stai guardando, Trump?". Il video ha fatto il giro dei social, suscitando la reazione del diretto interessato, che ha risposto con sportività complimentandosi con i vincitori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trionfo europeo alla Ryder Cup: cori ironici per Trump durante la festa

In questa notizia si parla di: trionfo - europeo

Come ha fatto l’Italia a vincere l’Europeo U20 di basket: un trionfo di talento, cuore e coraggio

Simone Bertelli: dal trionfo europeo al sogno mondiale

Softball, è qualificata grazie al trionfo europeo ottenuto da Bollate. Forlì va in Coppa dei Campioni

Magnaldi regina d’Europa sul gravel: trionfo in volata ad Avezzano Seconda gara e primo titolo: Erica Magnaldi ha conquistato il campionato europeo di gravel ad Avezzano, imponendosi con uno sprint poderoso davanti alla britannica Sophie Wright. La ciclis - facebook.com Vai su Facebook

“Campionato Europeo Gravel”, trionfo azzurro con Erica Magnaldi: https://pedalerosa.it/2025/09/campionato-europeo-gravel-trionfo-azzurro-con-erica-magnaldi/… (#Ciclismo; #Cycling; #Pista; #MTB) - X Vai su X

Ryder Cup, il Team Europa resiste alla rimonta degli Usa e conserva il trofeo. VIDEO - Dopo aver concluso comodamente in vantaggio il sabato sera dopo gli incontri a coppie, gli europei hann ... sport.sky.it scrive

Il trionfo di Luke Donald alla Ryder Cup 2025 è anche un trionfo di stile - Quando è diventato il secondo capitano europeo a vincere due Ryder Cup consecutive, dopo Tony Jacklin nel 1985 e nel 1987. Da gqitalia.it