Trespidi associa l’olio di ricino a Fratelli d’Italia poi le scuse

Ilpiacenza.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voleva fare una battuta, ma i colleghi di Fratelli d’Italia non l’hanno colta con la stessa ironia. Massimo Trespidi (Civica Barbieri-Liberi), durante una scialba discussione sul bilancio consolidato del Comune di Piacenza, ha scioccato il centrodestra, al quale appartiene. Durante un’analisi dei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trespidi - associa

Cerca Video su questo argomento: Trespidi Associa L8217olio Ricino