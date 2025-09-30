Treno si guasta sull’alta Velocità circolazione in tilt sulla Firenze – Bologna | ritardi oltre i 90 minuti
A causa del guasto di un treno Italo, che si è fermato in linea in direzione nord sulla linea Alta Velocità Firenze – Bologna, la circolazione è andata in tilt nei pressi di Firenze con ritardi oltre i 90 minuti. Decine i treni Alta Velocità interessati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: treno - guasta
Il guasto sul treno Roma - Siracusa poco dopo la stazione di Priverno - facebook.com Vai su Facebook
Per un guasto tecnico ad un passaggio a livello tra Badesse e Castellina: * Treno 18227 (FIRENZE SMN-SIENA) viaggia con +32' * Treno 18242 (SIENA- FIRENZE SMN) viaggia con +36' #treni - X Vai su X