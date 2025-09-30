Treno si guasta sull’alta Velocità circolazione in tilt sulla Firenze – Bologna | ritardi oltre i 90 minuti

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa del guasto di un treno Italo, che si è fermato in linea in direzione nord sulla linea Alta Velocità FirenzeBologna, la circolazione è andata in tilt nei pressi di Firenze con ritardi oltre i 90 minuti. Decine i treni Alta Velocità interessati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

