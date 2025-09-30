Treno perso del Pnrr cresce la preoccupazione in Irpinia
Tempo di lettura: 2 minuti “È tempo di prendere atto che purtroppo l’Irpinia ha perso anche il treno del Pnrr. La possibilità di utilizzare i finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza per avviare un processo di sviluppo socio-economico e di ammodernamento del sistema produttivo non è stata colta”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale della Confesercenti di Avellino. Marinelli evidenzia che, al di là di interventi ordinari e di lavori legati a contingenze specifiche, è mancato un progetto strategico per l’intera provincia, con conseguente dispersione delle risorse e mancanza di ritorni duraturi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
