Trenitalia e Alstom presentano il nuovo treno regionale a Expo Ferroviaria 2025 Potrà viaggiare fino a 200 km h

Milano, 30 settembre 2025 – È stato presentato oggi durante l’inaugurazione di EXPO Ferroviaria 2025 il treno di ultima generazione della flotta di Trenitalia (Gruppo FS Italiane): il nuovo Regionale veloce, capace di raggiungere i 200 kmh e in grado di trasportare fino a 1.076 passeggeri. Parte della famiglia Coradia Stream di Alstom – società leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile – è stato progettato e costruito in Italia nei siti produttivi di Savigliano (Cuneo), Sesto San Giovanni (Milano) e Bologna. I nuovi treni regionali entreranno presto in servizio in Toscana, Umbria e Lazio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trenitalia e Alstom presentano il nuovo treno regionale a Expo Ferroviaria 2025. Potrà viaggiare fino a 200 km/h

In questa notizia si parla di: trenitalia - alstom

