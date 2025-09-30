Trenitalia e Alstom presentano il nuovo treno regionale a 200 KM H a Expo Ferroviaria 2025

Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, hanno presentato oggi il nuovo treno Regionale, capace di raggiungere i 200 kmh, all’inaugurazione di EXPO Ferroviaria 2025. Questo treno di nuova generazione per l’Italia rappresenta un passo in avanti significativo nella mobilità regionale. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti di Regione Lombardia, tra cui gli Assessori Franco Lucente (Trasporti e Mobilità Sostenibile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere Pubbliche). Presenti anche: Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, e Michele Viale, Managing Director di Alstom in Italia. 🔗 Leggi su Tpi.it

