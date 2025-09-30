Trenino Rosso del Bernina in autunno 2025 | orari costi e percorsi per ammirare il foliage

Il percorso del Trenino Rosso del Bernina va da Tirano e arriva a St. Moritz, un percorso perfetto per ammirare i paesaggi autunnali colorati dal foliage. Il costo dei biglietti varia tra prima e seconda classe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vivi la magia del Natale tra le Alpi: Mercatini di Livigno e Trenino Rosso del Bernina Immagina di passeggiare tra le vie innevate di Livigno, avvolto dall'atmosfera calda e accogliente del suo Villaggio di Natale. Le casette in legno, illuminate da luci soff - facebook.com Vai su Facebook

I foliage più belli del mondo - A passeggio o a bordo di un treno suggestivo, ecco dove potere ammirare i più bei colori dell’autunno quest’anno. Scrive siviaggia.it

Trenino rosso del Bernina, clienti a + 11%. Tirano sorride e il direttore del Consorzio pensa a soggiorni lunghi - Tirano (Sondrio) – La Ferrovia Retica fa segnare numeri da capogiro e a beneficiarne è anche Tirano che potrebbe far registrare un considerevole aumento di turisti. Si legge su ilgiorno.it