Treni storici due viaggi da Brignole per Giovi e sagra della castagna
La Regione, in collaborazione con Trenitalia e Fondazione Fs, propone nel weekend di sabato 4 e domenica 5 ottobre due appuntamenti speciali con i treni storici, per offrire ai cittadini e ai visitatori l'opportunità di vivere il fascino del viaggio su convogli d'epoca e partecipare a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: treni - storici
“Signori si parte”: Agrigento raccontata attraverso i treni storici su La7
"Signori si parte": Palermo raccontata attraverso i treni storici su La7
Signori si parte: l’Abruzzo protagonista del programma televisivo sui treni storici
Ieri, al Museo Ferroviario di Lecce, presentata l’esperienza enoturistica che unisce la magia dei treni storici alla scoperta delle eccellenze vitivinicole. - facebook.com Vai su Facebook
Un viaggio nel tempo sui treni storici della Toscana - Dal Treno Natura al nuovo Espresso Siena, passando per il Treno del Sale e la Porrettana Express: itinerari unici per scoprire paesaggi, borghi ed eccellenze del territorio a ritmo slow ... Secondo intoscana.it
Il fascino del viaggio in treno storico: il 28 settembre torna il “Treno del Sacro Monte” - Un’occasione unica per riscoprire il piacere dei viaggi di una volta: domenica 28 settembre 2025 sarà possibile salire sul Treno del Sacro Monte, un convoglio a vapore con locomotiva storica e carrozz ... Segnala valsesianotizie.it