Treni ritardi fino a 90 minuti sulla tratta Alta velocità Firenze Bologna | circolazione in graduale ripresa
Bologna, 30 settembre 2025 – Ritardi fino a 90 minuti per i treni Alta Velocità tra Firenze e Bologna a causa di una rallentamento nella circolazione ferroviaria in prossimità di Firenze Castello. Il motivo dei ritardi sarebbe “un inconveniente tecnico a un treno Italo che è fermo in linea in direzione” del capoluogo emiliano. È quanto si spiega da Rfi. La circolazione sulla tratta è rallentata dalle 9, immediatamente sono scattate le verifiche tecniche al treno fermo, spiega sempre Rfi. Secondo l’aggiornamento di Rfi delle 11 “è in graduale ripresa la circolazione della linea Alta Velocità Firenze- Bologna in prossimità di Firenze Castello: i rallentamenti erano dipesi da un inconveniente tecnico a un treno rimasto fermo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: treni - ritardi
Tornano i treni sulla Lecco-Tirano, ritardi pesanti e cancellazioni: storia di una brutta partenza annunciata
Maxi incendio in Puglia, sospesa circolazione dei treni verso il Nord: ritardi e bus sostitutivi
Sciopero nazionale dei treni: Disagi in tutta Italia, ritardi e cancellazioni
E ora, per la rubrica “Ciuf! Ciuf!”, un veloce aggiornamento sui ritardi dei treni. - facebook.com Vai su Facebook
ADESSO [28.09-19:20] Ritardi fino a 90 minuti nel nodo di #Firenze #treno #treni #trenitalia #italo (foto: Evelin) - X Vai su X
Treni, forti ritardi sulla linea alta velocità Firenze-Bologna - Il blocco a causa di un rallentamento nella circolazione ferroviaria in prossimità di Firenze Castello “a causa di un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea in direzione” del capoluogo ... Scrive msn.com
Guasto alla linea, sabato nero per i treni: ritardi fino a 120 minuti - Circolazione fortemente rallentata da sud verso le stazioni Termini e Tiburtina. Segnala romatoday.it