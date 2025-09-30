Treni | ritardi Alta Velocità per problema tecnico a Firenze-Castello Circolazione in ripresa

Problema serio, stamani, 30 settembre 2025, sul traffico dei treni ad Alta velocità. Traffico ora in graduale ripresa la circolazione della linea Firenze- Bologna in prossimità della stazione di Firenze Castello L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

treni ritardi alta velocit224Treno si guasta sull’alta Velocità, circolazione in tilt sulla Firenze – Bologna: ritardi oltre i 90 minuti - A causa del guasto di un treno Italo, che si è fermato in linea in direzione nord sulla linea Alta Velocità Firenze – Bologna, la circolazione è andata ... Segnala fanpage.it

Treni, ritardi fino a 90 minuti sulla tratta Alta velocità Firenze Bologna: circolazione in graduale ripresa - Il rallentamento è stato causato da un inconveniente tecnico a un convoglio Italo. Da msn.com

