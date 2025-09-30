Treni forti ritardi sulla linea alta velocità Firenze-Bologna

Firenze, 30 settembre 2025 – Ritardi fino a 90 minuti per i treni alta velocità tra Firenze e Bologna a causa di una rallentamento nella circolazione ferroviaria in prossimità di Firenze Castello “a causa di un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea in direzione” del capoluogo emiliano. È quanto si spiega da Rfi. È dalle 9 di questa mattina, 30 settembre, che la circolazione è rallentata. In corso le verifiche tecniche al treno fermo, spiega sempre Rfi. Pendolari della Faentina senza pace: "I disagi influenzano le nostre vite" Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e attualmente fermi: • FR 9304 Napoli Centrale (5:14) - Torino Porta Nuova (12:20) • FR 9516 Salerno (5:40) - Torino Porta Nuova (13:00) • FR 9466 Trieste Centrale (6:38) - Roma Termini (12:05) • FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) - Napoli Centrale (13:20) • FR 9610 Roma Termini (7:20) - Milano Centrale (10:35) Treno Alta Velocità direttamente coinvolto con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: • FR 9406 Napoli Centrale (6:04) - Venezia Santa Lucia (11:34) • FR 9616 Napoli Centrale (6:50) - Milano Centrale (11:35) • FR 9512 Roma Termini (7:10) - Milano Centrale (10:50). 🔗 Leggi su Lanazione.it

