Treni a rischio il 2 e 3 ottobre | sciopero nazionale di 24 ore Orari e fasce di garanzia

Nuovi disagi in arrivo per chi viaggia in treno. Giovedì 2 ottobre dalle ore 21:00 fino a venerdì 3 ottobre alle ore 20:59 è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore che interesserà il trasporto ferroviario e, a cascata, anche i collegamenti su gomma. L’agitazione, proclamata dal sindacato S.I. Cobas, coinvolgerà il Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, con possibili cancellazioni, variazioni e ritardi. Indice. Sciopero nazionale treni 2-3 ottobre: chi è coinvolto. Fasce orarie di garanzia per lo sciopero treni 2 e 3 ottobre 2025. Sciopero nazionale anche per i bus. Conclusione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Treni a rischio il 2 e 3 ottobre: sciopero nazionale di 24 ore. Orari e fasce di garanzia

