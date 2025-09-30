Trekking e urban sketching a Firenze per la terza edizione di Dialoghi Urbani
Firenze, 24 settembre 2025 - Al via sabato mattina alle 10 la terza edizione di Dialoghi urbani, rassegna delle biblioteche della Città di Firenze, con un appuntamento che unisce il piacere del camminare all’osservazione attenta dei luoghi. “Abitare i margini” è il trekking con urban sketching nel Quartiere 2, proposto dal gruppo di lavoro CircolA di Fondazione Architetti Firenze e dedicato ai cittadini, pensato per attraversare il confine fisico e simbolico della città e riscoprirne alcuni punti chiave dal punto di vista storico e architettonico. Dopo i saluti dell’assessore alla Cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini e del Presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi, il percorso si snoderà toccando le case popolari di via Manni, significativo esempio di edilizia pubblica dei primi del ’900, per poi entrare al Circolo Andreoni, dove ha sede il Cantiere della Memoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: trekking - urban
Trekking e urban sketching a Firenze per la terza edizione di Dialoghi Urbani
Trekking e urban sketching a Firenze per la terza edizione di Dialoghi Urbani
Trekking e urban scketching a Firenze per la terza edizione di Dialoghi Urbani
Trekking urbani per scoprire la storia e le aree verdi di Brescia - X Vai su X
Le X Giornate – Trekking Verde Urbano In collaborazione con Comune di Brescia Un percorso inedito nel cuore della città, dove ogni passo ha rivelato un incontro tra uomo e natura, tra arte e scienza. Abbiamo camminato insieme per scoprire la ricchezz - facebook.com Vai su Facebook
Trekking e urban sketching a Firenze per la terza edizione di Dialoghi Urbani - Sabato mattina un percorso aperto a tutta la cittadinanza tra i margini del Quartiere 2 con CircolA di Fondazione Architetti Firenze e gli Urban Sketchers Firenze ... Lo riporta msn.com
Giornata del trekking urbano: la Toscana da scoprire camminando - L’iniziativa, organizzata dal 2002 dal Comune di Siena, torna nel segno della sostenibilità con decine di iniziative in tutta Italia per conoscere storie, luoghi ed eccellenze a ritmo lento Firenze, ... lanazione.it scrive