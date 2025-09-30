Tredozio riaperto l’ufficio postale Pronti a ripartire dopo il sisma

È ufficialmente riaperto l’ufficio postale di Tredozio: venerdì scorso è stata inaugurata la nuova sede di via della Repubblica 68, che segna una ripartenza per il punto di Poste Italiane, dopo la precedente chiusura dell’edificio di via San Giorgio 7, decisa in seguito agli eventi sismici che nel settembre del 2023 hanno colpito tutto il territorio. In questo periodo però, l’azienda ha continuato a garantire tutti i servizi postali e finanziari, prima attraverso un punto mobile e poi, già dal dicembre 2023, in un container situato provvisoriamente in piazza XXV Aprile, al centro del paese, lungo il fiume (la stessa via che ha accolto le sedi temporanee della biblioteca, del municipio e dei servizi comunali, tutti colpiti dal terremoto di due anni fa). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

