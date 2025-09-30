Tre punti ’pesanti’ e un rigore fallito Il Siena domenica punta su Menghi
Non è stata certo una passeggiata e la Robur ha dovuto tenere i nervi saldi. Del resto era preparata: che il Terranuova Traiana avrebbe buttato la partita sull’agonismo, sull’aggressività, sui contrasti, i bianconeri ne erano consapevoli e, dando sfoggio di maturità, sono andati avanti senza cadere nel tranello, dritti per la loro strada. E sono rientrati negli spogliatoi in 11, con tre punti in tasca, due reti segnate e nessuna subita. E un rigore guadagnato, ahimè fallito. Il terzo sbagliato, in cinque giornate, se non un record quasi. Il timore che potesse finire come con il Tau Altopascio, al Franchi, è un po’ serpeggiato, ma stavolta Somma e compagni hanno saputo scrivere un finale diverso per la storia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: punti - pesanti
Inter, tre punti pesanti a Cagliari: Lautaro apre, Esposito chiude
Le Borse pesanti coi dazi, Milano -1,6% sotto 40.000 punti
Le Borse pesanti coi dazi, Milano -1,6% sotto 40.000 punti
Il #Benevento batte il Trapani e va in vetta agganciando la #Salernitana. La Strega fa festa lasciandosi alle spalle la beffa di #Picerno. Ora testa al #Latina: in palio punti pesanti nella sfida del Francioni. Analisi del calcio giocato e presentazione della prossima - facebook.com Vai su Facebook
Cinque pesanti punti ottenuti nelle ultime tre mani hanno consentito al Team Retornaz di imporsi nell'incontro di apertura del Masters, primo appuntamento stagionale del Grand Slam di curling. Sul ghiaccio del Western Fair Sports Centre di London, la formazi - X Vai su X
Tre punti ’pesanti’ e un rigore (fallito). Il Siena domenica punta su Menghi - Non è stata certo una passeggiata e la Robur ha dovuto tenere i nervi saldi. Secondo sport.quotidiano.net
Tre difensori centrali contro l’unica punta hanno arretrato il gioco. Squadra cresciuta col 4-3-3. L’assetto iniziale non ha convinto - Sconfitta su rigore a Budrio col Medicina, in quella che era stata la sua migliore espressione di gioco stagionale ... Come scrive msn.com