Non è stata certo una passeggiata e la Robur ha dovuto tenere i nervi saldi. Del resto era preparata: che il Terranuova Traiana avrebbe buttato la partita sull’agonismo, sull’aggressività, sui contrasti, i bianconeri ne erano consapevoli e, dando sfoggio di maturità, sono andati avanti senza cadere nel tranello, dritti per la loro strada. E sono rientrati negli spogliatoi in 11, con tre punti in tasca, due reti segnate e nessuna subita. E un rigore guadagnato, ahimè fallito. Il terzo sbagliato, in cinque giornate, se non un record quasi. Il timore che potesse finire come con il Tau Altopascio, al Franchi, è un po’ serpeggiato, ma stavolta Somma e compagni hanno saputo scrivere un finale diverso per la storia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tre punti ’pesanti’ e un rigore (fallito). Il Siena domenica punta su Menghi