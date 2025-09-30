Tre passi avanti È una Maceratese rigenerata dai risultati
Sono bastati due risultati positivi, che nel calcio contano e quanto contano, perché la Maceratese possa guardare ai prossimi impegni con maggiore fiducia senza quella tensione dopo i passaggi a vuoto con Senigallia, Ostiamare e Fossombrone. Adesso il calendario propone quattro sfide da brividi: in trasferta contro Teramo e Notaresco, in casa contro L’Aquila e Ancona. Sono avversari che viaggiano nelle zone alte della classifica e che non nascondono le ambizioni di vittoria finale, magari potrebbe essere un fattore positivo perché non saranno formazioni arroccate in difesa e la Maceratese è abituata a giocare a viso aperto con chiunque. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
